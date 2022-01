Movimentação na Rodoviaria Novo Rio com feriado prolongado, nesta seita feira (12). - Marcos Porto

Publicado 17/01/2022 11:14

Rio - O governo do Estado do Rio e a Prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo na próxima sexta-feira, 21, em razão do feriado de São Sebastião. A determinação do governador Cláudio Castro foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 14, assim como o prefeito Eduardo Paes que também definiu pelo ponto facultativo na última sexta.

Atualmente, o calendário conta com nove feriados nacionais: Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro), Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Dia de Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro) e Natal (25 de dezembro). Carnaval e Corpus Christi são considerados dias de ponto facultativo.

Ao contrário de 2021, esse ano, o Dia do Trabalhador e o Natal serão celebrados em domingos – dia não útil para o comércio. Além disso, o Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) cairá em um sábado – dia de expediente reduzido no varejo.