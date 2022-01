Estado do Rio terá um Centro Tecnológico para produção de grafeno em escala industrial - Divulgação

Publicado 17/01/2022





O anúncio foi realizado durante a demonstração oficial da tecnologia de espuma para limpeza e filtragem de águas com uso do grafeno (Espuma Super Hidrofóbica de Grafeno), pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, produto patenteado 100% brasileiro, que contou com a participação do ministro Marcos Pontes.



"A espuma de grafeno pode se tornar nossa grande aliada na despoluição da Baía de

Guanabara. É uma solução sustentável e com custo muito menor do que as tecnologias utilizadas até então com esse objetivo. O lançamento desse produto é a prova de como investir em pesquisa de qualidade traz resultados imensuráveis para a sociedade", ressaltou Dr. Serginho.



Uma balsa elétrica equipada com a espuma demonstrou a capacidade de retirar óleos e outras substâncias orgânicas da água, podendo ser usada para limpeza de locais com derramamento permanente desses produtos, como portos, pontos de extração de petróleo e refinarias. A tecnologia passou por dois anos de desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Engenharias de Processos e Tecnologias da Universidade de Caxias do Sul (UCS) a partir de um projeto de pesquisa sobre espumas hidrofóbicas (capazes de repelir a água).



Durante o evento, o secretário também apresentou um novo projeto de formação técnica e profissionalizante até então inédito no Estado: os Centros Integrados de Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Além de atividades relacionadas à ciência, aperfeiçoamento tecnológico, formação profissional e técnica, os Centros também funcionarão como hubs de inovação para reunir startups e difundir novos empreendimentos.



"A ideia é promover uma grande transformação na economia fluminense através da qualificação técnica e profissional e criar novos horizontes para a população. Vamos buscar parcerias com as empresas para que elas possibilitem o desenvolvimento das vocações locais e de regiões vizinhas onde os Centros serão instalados", ressaltou Dr. Serginho.



Ao todo, serão oito Centros localizados em diferentes regiões do Estado: Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Duque de Caxias, Resende e São João de Meriti. Os Centros, cujas maquetes foram expostas no estande da Secretaria, durante o evento, serão projetados como smart-buildings (prédios inteligentes), que utilizam alta tecnologia para oferecer aos seus ocupantes um ambiente produtivo com economia, segurança e conforto.



Os estudantes também contarão, entre outros atrativos, com centros de monitoramento, que servirão à coletividade como vetores de desenvolvimento de um ambiente de smart city; programas de formação de startups, que reúnam e apoiem empreendedores; alas de interatividade científica, exposições, conferências e workshops abertos ao público; cursos EAD e técnicos profissionalizantes, adequados às demandas locais e integrados às atividades dos Centros.