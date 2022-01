Evento acontece no Jockey Clube - O Dia

Evento acontece no Jockey Clube

Publicado 15/01/2022 13:41 | Atualizado 15/01/2022 14:09

Desde quinta-feira (13), o histórico Jockey Clube Brasileiro é palco para o que há de mais moderno no mercado de tecnologia e inovação. Até amanhã (16), mais mais de mil startups, 500 palestrantes, 15 bootcamps setorizados, workshops e quase 200 expositores apresentam novidades para os mais diversos setores no Rio Innovation Week.

Um dos destaques do evento é a Turistech Zone, tenda de 2 mil metros quadrados montada pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio com o chamado "ecossistema de negócios". Além de profissionais do setor turístico e de inovação, os principais players da cadeia produtiva também estão em destaque. Segundo o secretário Gustavo Tutuca, incentivar startups com tecnologias capazes de facilitar o processo burocrático necessário para os viajantes está entre as principais intenções da Setur-RJ. O secretário de Turismo do Estado também destacou a variedade de segmentos contemplados no Rio Innovation Week: "O evento é uma oportunidade dos setores público e privado acessarem o que está acontecendo de inovação no mundo e implementarem em suas respectivas áreas".

Entre as inúmeras propostas, O DIA selecionou três negócios que mostram a diversidade do RIW. A preservação do Meio Ambiente não é apenas um dos temas do evento, mas faz parte de sua estrutura. A Plastic Bank, empresa social que tem o objetivo de construir ecossistemas éticos de reciclagem, está coletando todo o plástico gerado ao longo desses dias. Coletores circulam pelo local e há um posto para separação e pesagem do material, que será processado e transformado no chamado 'plástico social'. "A Plastic Bank tem o compromisso de impedir o plástico oceânico e, ao mesmo tempo, melhorar a vida dos coletores em comunidades costeiras vulneráveis. A Rio Innovation representa uma oportunidade única para nos conectarmos e conscientizarmos o público sobre a importância da reciclagem e a necessidade de reduzir o uso do plástico", disse Helena Pavese, diretora-geral da empresa que tem 18 pontos de coleta seletiva na cidade do Rio e oferece remuneração extra pelo volume arrecadado aos mais de 2.300 coletores registrados.

As possibilidades de cuidar da saúde mental também se ampliam com os avanços tecnológicos. A Wilu, plataforma criada em São Paulo por um grupo de mulheres, conecta os usuários aos terapeutas de uma maneira diferenciada, criando uma jornada personalizada de bem-estar. "Hoje, apenas 4,7% das startups são fundadas por mulheres, e nossa missão é dar representatividade e exemplo para quem deseja seguir essa trilha. Tivemos amigos próximos que nos apoiaram desde o início e os que nos diziam sempre que não daria certo, que já existiam soluções parecidas no mercado. Com isso, aprendemos que muitas startups vão surgir com ideias já existentes, mas com um diferencial na experiência do cliente ou melhorando produtos que já estavam no mercado", explica Mayara Berthoud, uma das 4 sócias.

Já em Minas Gerais, um grupo de jovens amigos criou a Goludos, startup que visa estabelecer uma maior conexão entre torcedores e times de futebol. "Nosso game se propõe a ser mais uma fonte de renda para os clubes de futebol do Brasil que, como sabemos, passam por sérios problemas financeiros", explica Daniel Mafra. No jogo, os torcedores disputam batalhas e concorrem a prêmios dos seus times do coração. Estes, por sua vez, poderão arrecadar recursos por meio da gameficação, algo que ainda não ocorre na indústria desportiva brasileira. "O Rio Innovation Week está sendo uma ótima oportunidade para fazer network e buscar o investimento necessário para o desenvolvimento final do nosso jogo", explicou Daniel, um dos 4 sócios da empresa que já tem acordos fechados com times mineiros.

Nos 40 mil metros quadrados dedicados ao RIW, é possível conhecer novas tecnologias direcionadas para as mais diversas áreas e acompanhar palestras de nomes famosos no Brasil e no mundo. Confira a programação completa. O passaporte vacinal é exigido no evento realizado no Jockey, localizado na Gávea.