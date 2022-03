Comércio varejista tem alta de 0,8% em relação a dezembro - Ludmila Lopes (RC24h) / Andréa Reys (RC24h)

Comércio varejista tem alta de 0,8% em relação a dezembroLudmila Lopes (RC24h) / Andréa Reys (RC24h)

Publicado 10/03/2022 15:37 | Atualizado 10/03/2022 15:37

O volume de vendas do comércio varejista em janeiro cresceu 0,8% em relação a dezembro de 2021 na série com ajuste sazonal. O aumento acontece após recuo de 1,9% no setor na passagem de novembro para dezembro. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).



O levantamento analisou oito atividades e mostrou que a alta das vendas no varejo foi puxada por artigos de uso pessoal e doméstico (9,4%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (3,8%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (0,3%).

Os outros cinco grupos pesquisados apresentaram reduções. Tecidos, vestuário e calçados tiveram queda de 3,9%, livros, jornais, revistas e papelaria de 2,0%, móveis e eletrodomésticos de 0,6%, combustíveis e lubrificantes de 0,4% e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo de 0,1%.



Nos últimos 12 meses, o comércio varejista teve alta acumulada de 1,3%, valor parecido com o observado em dezembro (1,4%). Quando analisado na série sem ajuste, porém, o setor apresentou queda de 1,9% em comparação a janeiro de 2021, sexta taxa negativa consecutiva. Na média móvel trimestral, também houve perda de 0,2%.

A queda do setor varejista observada na comparação com janeiro do ano passado aconteceu principalmente nas atividades de móveis e eletrodomésticos (-11,4%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-7,1%), combustíveis e lubrificantes (-6,7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-6,0%), e hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,0%).

As principais atividades que registraram alta em janeiro de 2022 em relação ao mesmo período de 2021 foram livros, jornais, revistas e papelaria (23%), artigos farmacêuticos médicos, ortopédicos e de perfumaria (10,1%) e Tecidos, Vestuário e Calçados (2,6%) tiveram resultados positivos.



Varejo ampliado



No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, além de material de construção, o volume de vendas recuou 0,3% em relação a dezembro. O resultado se deve às quedas do grupo veículos, motos, partes e peças (-1,9%) e materiais de construção (-0,3%). Com isso, a média móvel ficou em 0,2%.

Em relação a janeiro de 2021, o setor teve queda de 1,5%, sexto resultado negativo consecutivo. Já no acumulado em doze meses, o varejo ampliado registrou crescimento de 4,6%.