Sistema da Nota Carioca paralisa até segunda-feira para manutenção

Prefeitura do Rio - Divulgação / Fabio Motta

Prefeitura do RioDivulgação / Fabio Motta

Publicado 18/03/2022 19:16

Rio - O sistema da Nota Carioca da Prefeitura do Rio ficará indisponível para realização de manutenção até as 23h59 da próxima segunda-feira, dia 20/03. Sendo assim, não será possível emitir Nota Fiscal on-line durante esse período.

Prestadores de serviços que não possuem sistema próprio de emissão de nota e utilizam o recurso poderão trabalhar com Recibo Provisório de Serviços (RPS) e imputar as informações no site a partir do dia 21. Aqueles que possuem também poderão integrar no site assim que voltar ao ar.

Dessa maneira, o RPS poderá ser confeccionado ou impresso no sistema próprio do contribuinte, sem a necessidade de solicitação da Autorização de Impressão de Documento Fiscal - AIDF.