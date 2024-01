Além do aumento de 10% nas vendas, supermercados ampliaram a geração de novos empregos no Estado - Reprodução internet

Publicado 13/01/2024 17:47

As celebrações de fim de ano, que reúnem duas das datas mais importantes para o setor varejista, o Natal e o Ano Novo, aqueceram as vendas e ampliaram os postos de trabalho formais nos supermercados do Estado. Para a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), com o crescimento de aproximadamente 10% nas vendas em relação ao mesmo período no ano anterior, os empresários sentiram a necessidade de aumentar suas equipes para garantir uma boa experiência de compras ao consumidor.

Em novembro, foram gerados 1.741 postos de trabalho com carteira assinada nos supermercados fluminenses. Esse foi o quarto mês consecutivo de saldo positivo e o melhor resultado do ano para o setor. No acumulado de 2023, foram contratados 2.206 colaboradores no Estado. No Brasil, foram 26.769, segundo o Caged/Ministério do Trabalho e Emprego. Essa sequência de contratações está relacionada à expectativa de aumento das vendas no comércio fluminense no último trimestre do ano. O Estado fechou o ano com aumento de 5,6% nas vendas, superando a média nacional, que foi de 3,8%.

No recorte nacional, também foi observada abertura de vagas no setor em novembro (+15.712). No acumulado do ano até novembro, os supermercados do Rio de Janeiro registraram saldo positivo de contratações (+2.206), o que contribuiu para o resultado positivo em nível nacional (26.769).