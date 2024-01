Número de passageiros transportados pela Latam foi 5 milhões maior que o registrado em 2022 - Latam/Divulgação

Publicado 13/01/2024 18:07

São Paulo - A Latam acaba de registrar a marca de 33 milhões de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil no acumulado do ano de 2023. O volume é 15% maior ao registrado no período de janeiro a dezembro de 2022, quando a companhia alcançou a marca de 28 milhões de passageiros. É isso o que apontam os dados operacionais mais recentes da companhia, que se tornou mais eficiente e competitiva após a pandemia de Covid-19 e tem crescido de forma sustentável.

De janeiro a dezembro, a companhia aérea obteve no Brasil um crescimento de 11% na sua demanda doméstica de passageiros e ampliou em 9,5% a sua oferta doméstica de assentos na comparação com o mesmo período de 2022.

Com 40% de todo o mercado brasileiro, a Latam encerrou 2023 na liderança do setor aéreo brasileiro, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a companhia opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos do País. Em 2023, a empresatambém ampliou o seu codeshare com a Voepass, oferecendo aos clientes acesso a outros 26 destinos brasileiros, principalmente em aeroportos regionais.

Já nos voos internacionais, a Latam é a companhia aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro, a empresa e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.