Publicado 05/05/2024 10:03 | Atualizado 05/05/2024 10:18





O valor será depositado na próxima semana. "O objetivo é apoiar os colaboradores neste momento em que as chuvas causam enormes transtornos a toda a população do Estado", disse a empresa, em nota.



"Nossa prioridade é garantir a segurança das pessoas e permitir que elas tenham abrigo e acesso a alimentos e água. Com essa antecipação do 13º, esperamos minimizar os transtornos", afirma Gilberto Xandó, presidente da JBS Brasil.



A JBS, empresa de alimentos, anunciou neste sábado, 4, que devido às consequências das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, decidiu antecipar o pagamento do 13º salário para seus funcionários baseados na região. De acordo com a companhia, mais de 15 mil pessoas serão contempladas, e a liberação representa cerca de R$ 30 milhões. Os temporais que atingem as cidades gaúchas já registram 66 mortes confirmadas e seis em investigação , 155 feridos e ao menos 101 pessoas desaparecidas.

Os dados divulgados no novo balanço da Defesa Civil mostram que mais de 80 mil estão desalojadas e mais de 15 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 330 cidades foram afetadas e mais de 700 mil pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.