Aumento da demanda anima os lojistas - Pedro Ivo / Agência O Dia

Aumento da demanda anima os lojistasPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 20/06/2024 16:24

A confiança dos empresários do comércio com a situação presente subiu pela segunda vez consecutiva, de acordo com sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita entre os dias 3 e 7 de junho, com 653 entrevistados da Região Metropolitana do Rio.

O índice ficou em 101,3 pontos em junho, contra 99 de maio e 95,2 pontos de abril. Os subíndices negócio e demanda foram os responsáveis pela elevação. Segundo a pesquisa, os negócios subiram de 98,8 pontos para 103,5. A demanda foi de 100,4 para 103,1 pontos.

O indicador de situação futura apresentou queda de 125,7 pontos em maio para 122,9 em junho e puxou o índice geral ligeiramente para baixo, passando de 115 pontos da sondagem anterior para 114,3 na mais recente.