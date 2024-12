Lucro líquido é inferior à metade do faturamento bruto - Rovena Rosa/Agência Brasil

Lucro líquido é inferior à metade do faturamento brutoRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 04/12/2024 13:49

O trabalho como motorista de aplicativo tem se consolidado como uma alternativa de renda para milhões de brasileiros, especialmente em tempos de incertezas econômicas. De acordo com dados do Datafolha, 92% destes trabalhadores consideram que as plataformas de mobilidade trazem mais conforto, enquanto 95% destacam que elas foram fundamentais para complementar sua renda.

Dados de um levantamento da ferramenta GigU, anteriormente conhecido como StopClub, mostram que na cidade do Rio de Janeiro, é estimado que esses profissionais faturem, em média, R$ 86.400,00, por ano e trabalham por volta de 54 horas semanais. Porém, os custos operacionais — como manutenção do veículo, combustível, seguro e impostos — consomem uma parcela significativa dessa receita e isso deixa o lucro líquido de, aproximadamente, R$ 39.659,16 anuais.

Luiz Gustavo Neves, co-fundador e CEO da fintech que auxilia motoristas e entregadores de aplicativos, destaca que os desafios não se limitam apenas à renda líquida. "O que vemos é que muitos trabalham em jornadas extensas para aumentar seus ganhos, mas acabam impactados pelo desgaste físico e emocional, além dos altos custos de operação. Nossa plataforma busca oferecer soluções colaborativas para que eles possam otimizar esses desafios e melhorar sua qualidade de vida", diz.

O valor médio gasto em combustível, por exemplo, no mesmo período de R$ 24.685,68, e é influenciado diretamente pelas oscilações de preços no mercado, enquanto custos com manutenção variam conforme a idade e o estado do veículo.

Diante dos desafios e possibilidades, o cenário no Rio de Janeiro reflete a complexidade do trabalho como motorista de aplicativo, onde a receita anual é apenas parte da equação. A busca por melhores condições de trabalho e estratégias financeiras eficazes será importante para que esses profissionais consigam transformar o esforço diário em uma atividade verdadeiramente sustentável.