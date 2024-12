Orçamento foi aprovado durante sessão plenária, nesta quinta-feira (12) - Divulgação

Orçamento foi aprovado durante sessão plenária, nesta quinta-feira (12)Divulgação

Publicado 12/12/2024 21:15

Rio - A Câmara dos Vereadores aprovou, nesta quinta-feira (12), o orçamento da Prefeitura do Rio para 2025. A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima uma receita de R$ 46,9 bilhões, provenientes de tributos, empréstimos e outras fontes. A proposta recebeu mais de 4.300 emendas parlamentares. Aprovada em definitivo, a matéria segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

De acordo com as alterações previstas nas emendas que foram incluídas no texto, o orçamento municipal vai destinar R$ 10,6 bilhões para a educação, o que representa um aumento de 10% em relação à LOA de 2024; e R$ 9,4 bilhões à saúde, que teve um incremento de 3%. Outro destaque foi o crescimento de 66% do orçamento destinado para a habitação.

Após a aprovação da proposta, durante sessão plenária, o presidente Carlo Caiado (PSD) elogiou o trabalho da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. "Queria parabenizar toda a Comissão de Orçamento em nome da presidente Rosa Fernandes e os seus membros pelo exaustivo trabalho, com muita competência e dedicação. Foram inúmeras audiências públicas que foram realizadas em discussão com a sociedade civil e interlocução com o parlamento em geral, com o Poder Executivo e com os técnicos", destacou Caiado.

Já o vereador Paulo Pinheiro (PSOL) fez críticas ao projeto, ressaltando que o orçamento da Assistência Social, por exemplo, está menor do que o anterior. "Temos uma LOA que chama a atenção, apesar do aumento nominal de 2,6%, comparado com o atual orçamento, fica evidente que considerando a inflação, teremos, em 2025, um orçamento menor. Com um orçamento fixado de quase R$ 47 bilhões, considerando-se a inflação de 2024 de 4,8%, teremos um orçamento menor em R$ 1 bilhão de reais", analisou o parlamentar.