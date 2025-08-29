Dados sobre o déficit público foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco CentralMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Setor público volta a ter déficit primário em 12 meses até julho
No período, o saldo negativo ficou em R$ 27,293 bilhões
Últimos dias para se inscrever em programa de qualificação profissional
Pulsar V é voltado a educadores e profissionais de áreas afins
Construtora lança programa de estágio com vagas no Rio
Live no YouTube vai apresentar os detalhes da iniciativa
Universidade abre inscrições para cursos gratuitos de Português e Inglês
Projetos de extensão oferecem aulas on-line a partir de setembro
Avicultura brasileira exportou mais de R$ 29,7 bilhões em 2025, afirma ministério
Conab estima que a produção de carne de frango atinja um novo recorde neste ano
Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela
Cerca de 3,4 milhões de estudantes terão direito ao benefício
