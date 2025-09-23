Camex aprova tarifa de importação para 15 produtos José Paulo Lacerda/CNI
Camex aprova tarifa de importação para 15 produtos
Produtos são considerados cruciais para diversas cadeias produtivas
Decisão dos EUA de tarifar Brasil foi política e economicamente errada, diz Haddad
Ministro da Fazenda participou nesta noite do Congresso de Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), na companhia do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes
INSS abre 700 vagas extras para atendimentos do BPC no RJ no próximo fim de semana
Iniciativa busca reduzir a fila de pedidos do benefício no estado
Sonegômetro chega a R$ 10 bilhões entre janeiro e setembro deste ano, aponta Instituto Combustível Legal
Índice é calculado a partir de estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV)
Shopee abre mais de 300 vagas no Rio para temporada de fim de ano
Contratações visam atender ao aumento da demanda em datas como a Black Friday e o Natal
MetrôRio recebe mutirão do CIEE com 2,4 mil vagas de estágio e aprendizagem
Ação é gratuita e acontece nesta quarta e quinta (24 e 25), das 9h às 16h
