Altos níveis de endividamento e inadimplência das famílias seguem como um limitador da confiança do consumidorMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Confiança do Consumidor sobe a 87,5 pontos em setembro, maior nível desde dezembro de 2024, diz FGV
Estabilidade no mercado de trabalho e o recente alívio na inflação contribuíram para a queda do pessimismo sobre o futuro da economia
Juízes recebem 42,2 vezes mais que a renda média da população fluminense, aponta estudo
Pesquisa coloca o Rio de Janeiro entre os estados onde a disparidade é mais elevada
Camex aprova tarifa de importação para 15 produtos
Produtos são considerados cruciais para diversas cadeias produtivas
Decisão dos EUA de tarifar Brasil foi política e economicamente errada, diz Haddad
Ministro da Fazenda participou nesta noite do Congresso de Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), na companhia do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes
INSS abre 700 vagas extras para atendimentos do BPC no RJ no próximo fim de semana
Iniciativa busca reduzir a fila de pedidos do benefício no estado
Sonegômetro chega a R$ 10 bilhões entre janeiro e setembro deste ano, aponta Instituto Combustível Legal
Índice é calculado a partir de estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV)
