Reforma tributária que começa a valer a partir de 1º de janeiro vai mudar a forma como impostos são cobrados no BrasilPixabay

Publicado 27/12/2025 05:00

A reforma tributária que começa a valer a partir de 1º de janeiro vai mudar a forma como impostos são cobrados no Brasil. Mesmo sem aumento imediato de pagamento para a maioria das empresas, especialistas alertam que micro, pequenos e médios empresários já terão que fazer adaptações importantes para evitar problemas nos próximos meses.



A principal mudança é a criação de um novo modelo de imposto, o chamado IVA dual, que reúne a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substitui tributos estaduais e municipais. Esse novo sistema vai, aos poucos, substituir impostos como PIS, Cofins, ICMS e ISS.

O coordenador do CRC-RJ, José Miguel, alerta que muitas empresas deixaram essas adaptações para depois Divulgação



Segundo o professor José Miguel, coordenador da Comissão de Assuntos Tributários do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ), mesmo as empresas que estão no Simples Nacional não ficam totalmente fora dessa transição. “Já será necessário revisar cadastros, reclassificar produtos e serviços e ajustar sistemas contábeis. A base de dados fiscais está mudando, ainda que a cobrança plena dos novos impostos seja gradual”, explica.



Mais regras, mais cuidado



Para o advogado tributarista Tiago Juvêncio, o maior desafio neste momento não é pagar mais imposto imediatamente, mas lidar com um período de transição longo e complexo. “A reforma não simplifica tudo de uma vez. Pelo contrário: no início, o sistema fica mais difícil porque convivem regras antigas e novas”, destaca.

Para o advogado Tiago Juvêncio, o maior desafio é entender e acompanhar as novas regras Divulgação



Segundo ele, ainda faltam definições importantes, como critérios claros para aproveitamento de créditos, funcionamento do comitê gestor do IBS e regras específicas para alguns setores. “Essa indefinição gera insegurança jurídica, especialmente para micro e pequenas empresas, que não têm estrutura para acompanhar tantas mudanças”, diz.



A contadora Carolina Gonçalves, sócia-fundadora da Hepta Consultoria, reforça que o maior problema não está no conceito da reforma, mas na forma como ela será implementada. “Vamos conviver por muitos anos com dois sistemas ao mesmo tempo. Isso aumenta a complexidade, o risco de erros e exige uma adaptação muito rápida, tanto das empresas quanto dos escritórios contábeis”, explica.



A contadora Carolina Gonçalves reforça que o maior problema está na forma como reforma será implementada Divulgação



Ela destaca que uma das principais dúvidas é sobre o impacto no caixa das empresas. “Existe o risco de um descasamento entre o pagamento dos tributos e o aproveitamento dos créditos. Além disso, no curto e médio prazo, os custos tendem a aumentar, não necessariamente por mais imposto, mas por investimento em tecnologia, capacitação e revisão de processos”, diz.



Serviços temem aumento de custos



Na prática, quem está na ponta sente o impacto antes mesmo de a reforma entrar em vigor. Empresários do setor de serviços, que costumam gerar poucos créditos tributários, temem aumento da carga de impostos.



É o caso de Rogério Moretto, que atua com consultoria, marketing e produção audiovisual. “Pelo que estamos estudando, a tributação sobre serviços pode subir bastante. Isso reduz o lucro e pode obrigar o repasse de parte do custo ao cliente”, diz.

O empresário Rogério Moretto teme aumento dos custos Divulgação



Pedro Micuci conta que a rotina intensa de trabalho dificultou preparação para mudanças Divulgação



Pedro conta que a rotina intensa de trabalho dificultou uma preparação mais profunda até agora. “Estamos buscando orientação com especialistas, mas a alta demanda do ano acabou atrasando essa capacitação”, diz. Ainda assim, ele acredita que, com equipe qualificada, é possível reduzir riscos de erros. “O frio na barriga existe, mas estamos tentando não atropelar o processo”, completa.



Orientação e preparação



Juliana Lohmann, do Sebrae Rio, destaca que a entidade oferece conteúdos e eventos explicativos sobre reforma tributária Divulgação



“O foco é ajudar o empresário a entender o que muda, como ficam os impostos, o Simples Nacional e as obrigações fiscais”, afirma. Segundo ela, também há apoio às prefeituras para implantação do sistema nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, que padroniza regras e facilita o cumprimento das obrigações.



Linha do tempo da Reforma Tributária

2026:

- Início da transição tributária;

- CBS entra em vigor com alíquota de 0,9%;

- IBS com alíquota de 0,1%;

2027:

- Início da cobrança do imposto seletivo;

- Redução do IPI a zero (exceto Zona Franca de Manaus);

- CBS entra em vigor com alíquota cheia;

- Extinção do PIS/Cofins;

- Começa a transição do ICMS e ISS para o IBS;

2029 a 2032:

- Transição progressiva: Redução gradual das alíquotas de ICMS/ISS, enquanto IBS aumenta proporcionalmente;

2033:

- Fim da transição tributária;

- Sistema antigo extinto;

- IBS e CBS plenamente implementado;

Obrigações a partir de 2026



A partir de 1º de janeiro de 2026, os contribuintes estarão obrigados a:



- Emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque da CBS e do IBS, individualizados por operação, conforme as regras e leiautes definidos em Notas Técnicas específicas;



- Apresentar, quando disponibilizadas, as Declarações dos Regimes Específicos (DeRE), conforme as regras e leiautes definidos em Documento Técnico específico;



- Apresentar, quando disponibilizadas, as declarações e/ou documentos fiscais de plataformas digitais, conforme as regras e leiautes definidos em Documento Técnico específico.

