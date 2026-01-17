Acordo eliminará tarifas para 92% das exportações do Mercosul, no valor aproximado de US$ 61 bilhões Diego Baravelli/Mistério da Infraestrutura
Acordo com UE eliminará tarifa para 92% das exportações do Mercosul
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai classificaram a assinatura do tratado como uma conquista histórica que fortalece as relações comerciais, políticas e de cooperação
Após 26 anos de negociações, Mercosul e UE assinam acordo de livre comércio
Sem a presença de Lula, a cerimônia fecha o texto que pretende integrar mercados, reduzir tarifas, e ampliar o fluxo de bens e investimentos entre a América do Sul e a zona do euro
Lula sobre Mercosul-UE: 'Acordo criará oportunidades mútuas de emprego e geração de renda'
Presidente publicou sobre o tratado nas redes sociais
Sem a presença de Lula, acordo Mercosul-UE será assinado neste sábado
Cerimônia acontece em Assunção, no Paraguai
