Acordo deve ter efeito positivo de 0,34% no PIB do BrasilMarcelo Casal Jr./Agência Brasil
Mercosul-UE: acordo deve ter efeito positivo de 0,34% no PIB do Brasil
Número representa R$ 37 bilhões
Com acordo Mercosul-UE, café e frutas terão tarifa zero
Para carnes e açúcar, serão reduzidas
CNI: 'Acordo Mercosul-UE aumenta de 8% para 36% acesso brasileiro ao comércio mundial'
Para a Confederação Nacional da Indústria, a formalização do tratado ocorre em um momento estratégico para o Brasil
Acordo com UE eliminará tarifa para 92% das exportações do Mercosul
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai classificaram a assinatura do tratado como uma conquista histórica que fortalece as relações comerciais, políticas e de cooperação
Após 26 anos de negociações, Mercosul e UE assinam acordo de livre comércio
Sem a presença de Lula, a cerimônia fecha o texto que pretende integrar mercados, reduzir tarifas, e ampliar o fluxo de bens e investimentos entre a América do Sul e a zona do euro
Lula sobre Mercosul-UE: 'Acordo criará oportunidades mútuas de emprego e geração de renda'
Presidente publicou sobre o tratado nas redes sociais
