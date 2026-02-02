Reajuste das mensalidades escolares puxou a alta da inflação medida pelo IPC-S - Agência Brasil / Marcello Casal

Reajuste das mensalidades escolares puxou a alta da inflação medida pelo IPC-SAgência Brasil / Marcello Casal

Publicado 02/02/2026 08:43

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou janeiro com alta de 0,59%, após avanço de 0,49% na terceira quadrissemana e alta de 0,28% em dezembro, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira, 2, pelo Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de hoje, o IPC-S acumula valorização de 4,6% em 12 meses.

O dado de dezembro superou o teto das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,56%. A mediana era de 0,55% e o piso, de 0,53%.

Houve acréscimo em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da terceira para a quarta quadrissemana: Transportes (0,86% para 1,18%), Habitação (0,06% para 0,23%), Despesas Diversas (0,19% para 0,23%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,44% para 0,46%) e Educação, Leitura e Recreação (1,14% para 1,16%).

Em contrapartida, perdeu força o grupo Vestuário (-0,39% para -0,62%), enquanto os grupos Alimentação (0,70%) e Comunicação (0,0%) repetiram as taxas da última apuração.

Influências

As maiores influencias individuais que puxaram o índice para cima na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de janeiro partiram de curso de ensino fundamental (3,83% para 6,03%), gasolina (1,14% para 1,69%), curso de ensino superior (3,43% para 4,81%), tarifa de ônibus urbano (4,01% para 4,04%) e tomate (17,89% para 19,40%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-4,50% para -11,49%), tarifa de eletricidade residencial (-2,95% para -2,84%), leite tipo longa vida (-2,83% para -3,09%), ovos (-5,70% para -6,21%) e tarifa de táxi (-2,12% para -5,60%).