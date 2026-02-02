Reajuste das mensalidades escolares puxou a alta da inflação medida pelo IPC-SAgência Brasil / Marcello Casal
IPC-S sobe 0,59% em janeiro, ante 0,28% em dezembro
ìndice da Fundação Getulio Vargas acumula variação de 4,56% em 12 meses
FGTS: Caixa inicia segunda etapa de liberação de valores do saque-aniversário
Primeira etapa do pagamento teve início em 29 de dezembro
Faculdade realiza minicursos gratuitos na área de Relações Internacionais
Encontros são presenciais, voltados para alunos da graduação e abertos também para a comunidade interessada nos assuntos abordados
Salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago nesta segunda-feira
INSS, seguro-desemprego e contribuições têm novos valores
Bancos apostam em serviços não financeiros para fidelizar clientes; saiba quais
Concorrência leva instituições a oferecer comodidades para o dia a dia em um único aplicativo
Haddad indica Guilherme Mello para diretoria vaga do Banco Central
Secretário de Política Econômica teve nome sugerido a Lula e depende de aprovação do Senado
