Petrobras responde por 90% do petróleo produzido no Brasil - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 13:05

A produção de petróleo e gás natural da Petrobras subiu 7,6% em dezembro do ano passado na comparação com novembro, para 3,218 milhões de barris de óleo equivalente (boed), segundo boletim da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta segunda-feira, 2.

Se levado em conta apenas o petróleo, a produção da estatal cresceu 7,2%, para 2,459 milhões de barris por dia (bpd). Já a produção de gás natural teve alta de 8,8%, para 120,6 milhões de metros cúbicos diários, dentro do esforço da companhia de aumentar a oferta do insumo no País.

Na média do ano do País — onde a Petrobras responde por quase 90% da produção —, o total de petróleo e gás natural extraído cresceu 12,7% contra 2023, último recorde, para 4,897 milhões de boed.

Somente em petróleo, a produção média foi de 3,770 milhões de bpd e de gás, 179 milhões de m3/d. O pré-sal respondeu por 79,63% do total produzido em 2025, ou 3,9 milhões de boed.

Já em dezembro, a produção nacional ficou em 5,237 milhões de boed, sendo 4,015 milhões de bpd de petróleo e 194,3 milhões de m3/d de gás natural.