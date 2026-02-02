Petrobras responde por 90% do petróleo produzido no BrasilFoto: Divulgação
Produção da Petrobras em dezembro cresce 7,6%, diz ANP
Agência divulgou boletim nesta segunda-feira
Contratações e vistos de investimento trazem 70 mil profissionais estrangeiros ao Brasil
Dados do Ministério do Trabalho comprovam o fluxo migratório
Fictor, que tentou comprar o Banco Master, pede recuperação judicial
Grupo tem marca estampada na camisa do Palmeiras
Banco alerta para golpes e fraudes no Carnaval
CNC estima uma movimentação de cerca de R$ 14,4 bilhões no período
Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 4,0% para 3,99%, abaixo do teto da meta de inflação
Considerando apenas as 52 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a projeção diminuiu para 3,90%
Confiança empresarial sobe 0,5 ponto em janeiro ante dezembro
ICE registrou aumento pelo quinto mês consecutivo
