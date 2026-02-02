Folião deve ficar atento ao golpe da troca de cartão - Divulgação

Folião deve ficar atento ao golpe da troca de cartãoDivulgação

Publicado 02/02/2026 10:13

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que o Carnaval deste ano movimente cerca de R$ 14,4 bilhões em receitas no setor turístico. A mobilidade de pessoas e de recursos financeiros é favorável para a economia do país, mas também desperta a atenção de criminosos que aproveitam a eventual desatenção dos foliões no período para aplicação de golpes e fraudes.

Felipe Tambelini, diretor de Prevenção a Fraudes do Itaú Unibanco, explica que uma das principais ferramentas para prevenção contra golpes e fraudes é a conscientização. “Em períodos de grande aglomeração, como o Carnaval, as pessoas tendem a ficar mais expostas à atuação dos golpistas. Conhecer a abordagem dos criminosos em diferentes contextos é um dos elementos principais para evitar prejuízos financeiros na folia”, conta o executivo.

O executivo explica que a ativação das ferramentas de segurança nos aplicativos dos bancos também é uma forma de ajudar no processo de prevenção. “No Itaú Unibanco, por exemplo, contamos com uma variedade de funcionalidades que podem ser ativadas antes do cliente sair de casa para aproveitar as festas do Carnaval com segurança”, destaca.

Para aproveitar a folia com segurança, o Itaú Unibanco compartilha cinco dicas e funcionalidades que podem ser ativadas no Superapp. Confira:

- Ajuste os limites das transações e ative as notificações: reduza o valor disponível para saques, Pix e compras diretamente no aplicativo do banco. Ativar notificações em tempo real para movimentações financeiras é essencial para monitorar qualquer atividade suspeita de forma tempestiva. Essa medida simples pode minimizar prejuízos em situações de roubo, furto ou uso indevido do cartão. No Superapp do Itaú Unibanco, o cliente pode ajustar os limites diretamente na Área de Cartões e do Pix.

- Proteja seu celular antes de sair de casa: habilite autenticação em dois fatores e o reconhecimento facial nos aplicativos e evite salvar senhas, documentos e informações sensíveis no celular. Anote o número de IMEI do aparelho para rastreio e bloqueio remoto em caso de roubo. O Modo Protegido, ativado no Superapp do Itaú Unibanco, adiciona uma autenticação extra na transação automaticamente fora de locais confiáveis. A funcionalidade pode ser acessada em App Itaú > App Itaú > Perfil > Segurança > Modo Protegido.

- Conheça os principais golpes do período: durante o Carnaval, é comum que golpistas simulem modalidades como o “golpe da troca de cartão”, no qual devolvem outro cartão semelhante ao da vítima durante a compra; e o “golpe da maquininha”, em que valores são adulterados ou cobrados de forma indevida em dispositivos manipulados. Também há o risco de golpes digitais em caso de celular roubado ou furtado. Para evitar essas situações, mantenha o celular protegido com biometria ou reconhecimento facial e nunca entregue seus cartões ou dispositivos a terceiros.

- Atenção no cartão e na maquininha ao realizar pagamentos: prefira o uso de carteiras digitais como Apple Pay ou Google Pay, que evitam o contato direto com terceiros e reduzem a exposição dos dados do cartão físico. Exigir comprovantes físicos ou digitais após cada transação é uma boa prática para garantir transparência. Confira sempre o valor antes da confirmação e evite maquininhas com visores danificados.

- Em caso de roubo ou furto: entre em contato com a instituição financeira imediatamente para realizar os bloqueios necessários e registre um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.