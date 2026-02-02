Funcionalidades estão disponíveis a partir desta segunda-feira (2) - Divulgação

Funcionalidades estão disponíveis a partir desta segunda-feira (2)Divulgação

Publicado 02/02/2026 08:46

Após um período de manutenção , o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou nesta segunda-feira (2) o atendimento presencial em todas as agências da Previdência Social. Os serviços digitais prestados por meio do "Meu INSS" e da Central Telefônica 135, que ficaram indisponíveis, também já voltaram a operar.

O serviço ficou suspenso entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro para uma manutenção dos sistemas realizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), estatal responsável pela tecnologia que opera as funções da Previdência.

A ferramenta digital reúne serviços previdenciários em uma única plataforma, como agendamento de perícias, pedido de aposentadorias e consulta dos benefícios.

"A Dataprev concluiu com êxito a migração integral do seu último computador de grande porte, o chamado mainframe, para uma plataforma mais moderna, como parte do processo de modernização dos sistemas previdenciários", informou em nota.

A empresa ressalta que o simulador de aposentadoria será retomado na próxima quarta-feira (4).

O aplicativo vinha apresentando instabilidades e se tornou alvo de queixas de usuários nas últimas semanas. Diante desse cenário, no fim de janeiro, o governo anunciou que prorrogarou até 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas pudessem solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do INSS. Esse prazo inicialmente seria encerrado em 14 de fevereiro.

Para reduzir os impactos da paralisação, o INSS antecipa os atendimentos. No Estado do Rio, 1.237 segurados passaram por avaliações médicas em mutirão realizado em 13 agências nos dias 24 e 25 de janeiro.

O DIA, o coordenador de Benefícios do INSS no Rio de Janeiro, Flávio Souza, afirmou que Ao, o coordenador de Benefícios do INSS no Rio de Janeiro, Flávio Souza, afirmou que ninguém terá prejuízo com a manutenção.

"Não vai ter qualquer prejuízo financeiro para o segurado. A data do atendimento e os direitos dele estarão resguardados como se tivesse sido atendido normalmente", afirmou.

De acordo com Souza, quem tinha agendamento marcado para os dias afetados foram contatado por telefone e também recebeu avisos pelo aplicativo Meu INSS. Os casos serão remarcados automaticamente ou encaixados em novos mutirões, previstos para os próximos fins de semana.

Retorno gradual

Apesar da conclusão dessa atualização, o protocolo de implantação dos serviços prevê uma ativação gradual do sistema. Segundo a nota, poderão ocorrer "momentos de lentidão", principalmente nos "serviços que requerem o uso da biometria".

"A Dataprev ressalta que essa funcionalidade está disponível 24 horas por dia e, caso o acesso não seja possível em algum momento, a recomendação é tentar novamente, preferencialmente fora do horário comercial. Equipes técnicas estarão monitorando o ambiente tecnológico durante toda a semana e atuando em tempo real para evitar impactos nos serviços", informou a Dataprev.



De acordo com a pasta, mais de 220 profissionais atuaram na migração e homologação dos serviços previdenciários de 28 de janeiro até este domingo (1º).

Ainda conforme o comunicado, o processo de modernização realizado possibilitará a redução do tempo de processamento da folha de pagamento de benefícios, de 96h para 48h, o aumento da capacidade de organização e execução de tarefas e a ampliação dos serviços digitais.



"Essas evoluções permitem que o próprio segurado, que antes precisava comparecer presencialmente às agências, realize atendimentos por meio do aplicativo Meu INSS, que em 2025 registrou média mensal de 134,3 milhões de acessos, com recursos de personalização conforme o perfil do usuário", concluiu.