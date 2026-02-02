De acordo com a FGV, a confiança empresarial se mantém em alta desde setembro - Divulgação

02/02/2026

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundaçao Getulio Vargas (Ibre/FGV) subiu 0,5 ponto em janeiro ante dezembro, o quinto mes seguido de avanços, para 92,5 pontos, na série com ajuste sazonal. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice teve alta de 0,5 ponto.

"A confiança empresarial mantém a trajetória de recuperaçao iniciada em setembro de 2025. Ainda que as avaliaçoes sobre a situaçao atual dos negócios continuem sinalizando níveis de atividade mais fracos que os do mesmo período do ano passado, observa-se uma melhora das expectativas, com destaque para as projeçoes de demanda nos próximos meses, com reflexos já perceptíveis nas intençoes de contrataçao ao longo do primeiro trimestre", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.

O Índice de Situaçao Atual Empresarial (ISA-E) recuou 0,6 ponto, para 92,8 pontos. Houve queda de 0,8 ponto na satisfaçao com a situaçao atual dos negócios, para 91,3 pontos, além de reduçao de 0,3 ponto na avaliaçao do nível de demanda atual, para 94,4 pontos.

Já o Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) avançou 1,7 ponto, para 92,3 pontos. Dentro do IE-E, foi registrado avanço de 2,8 pontos no otimismo com a demanda para os ares meses seguintes, para 92,7 pontos, e aumento de 0,5 ponto nas expectativas para os negócios em seis meses, para 92,0 pontos.

Todos os quatro grandes setores mostraram alta na confiança em janeiro: Comércio, aumento de 3,0 pontos; Indústria, 3,5 pontos; Construía, 2,8 pontos; e Serviços, 0,6 ponto. Em janeiro, 78% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança.

A coleta de dados para a ediçao de janeiro ocorreu entre 5 e 28 do mês.

