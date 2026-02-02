Menor preço médio estadual do etanol, de R$ 4,25, foi registrado no Mato Grosso do Sul - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 02/02/2026 08:59

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 estados, caíram em outros 5 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 6 na semana encerrada no sábado, 31. No Amapá nao houve mediçao. Os dados sao da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,43% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,63 o litro. Em Sao Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,90%, para R$ 4,46 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 3,08%, foi registrada no Ceará, a R$ 5,02 o litro. A maior queda, de 2,28%, ocorreu no Distrito Federal, para R$ 4,71 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,83 o litro, em Sao Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,25, foi registrado no Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.

Competitividade

O etanol manteve-se mais competitivo em relaçao à gasolina em apenas um estado na semana passada: Mato Grosso do Sul. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 73,14% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparaçao com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,25 e a paridade é de 69,67%