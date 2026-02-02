Menor preço médio estadual do etanol, de R$ 4,25, foi registrado no Mato Grosso do SulRenan Areias/Agência O Dia
ANP: preço do etanol sobe em 14 estados, cai em 5 e no DF e fica estável em 6 na semana
Maior alta porcentual na semana, de 3,08%, foi registrada no Ceará
Após paralisação dos sistemas, INSS retoma atendimento presencial em agências e serviços digitais
Simulador de aposentadoria será liberado na próxima quarta-feira (4)
IPC-S sobe 0,59% em janeiro, ante 0,28% em dezembro
ìndice da Fundação Getulio Vargas acumula variação de 4,56% em 12 meses
FGTS: Caixa inicia segunda etapa de liberação de valores do saque-aniversário
Primeira etapa do pagamento teve início em 29 de dezembro
Faculdade realiza minicursos gratuitos na área de Relações Internacionais
Encontros são presenciais, voltados para alunos da graduação e abertos também para a comunidade interessada nos assuntos abordados
Salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago nesta segunda-feira
INSS, seguro-desemprego e contribuições têm novos valores
