No próprio pedido de recuperação judicial, Grupo Fictor menciona "eventuais ilícitos"Reprodução/ redes sociais
PF abre inquérito para investigar Grupo Fictor por tentativa de compra do Master
Empresa é suspeita dos crimes de gestão fraudulenta, apropriação indébita, emissão de títulos falsos e operar instituição financeira sem autorização
