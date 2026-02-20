Ação do INSS tem como objetivo diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica - Divulgação

Ação do INSS tem como objetivo diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médicaDivulgação

Publicado 20/02/2026 14:42

Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar 2.116 atendimentos em mutirões de perícia médica no estado Rio de Janeiro neste sábado (21) e domingo (22). Também serão realizados nos dias e 28 de fevereiro e 1º de março.

As Agências da Previdência Social (APS) de Araruama, Avenida Brasil, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Engenheiro Trindade, Nova Iguaçu, Paraíso (São Gonçalo) e Petrópolis receberão atendimentos extras para avaliação médica.



A ação tem como objetivo ampliar a oferta de vagas e diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica.



Neste sábado, serão oferecidas 525 vagas nas agências Avenida Brasil, Engenheiro Trindade e Paraíso (São Gonçalo). No domingo, a APS Avenida Brasil oferece 235 vagas.



No dia 28, serão disponibilizadas 951 vagas nas unidades de Araruama, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Nova Iguaçu e Petrópolis. Já no dia 1º de março, as agências de Araruama e Cabo Frio terão mais 175 vagas.



Como participar



Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135.



- Número detalhado de vagas



Sábado (21)

- Avenida Brasil – 230 vagas

- Engenheiro Trindade – 300 vagas

- Paraíso (São Gonçalo) – 225 vagas



Domingo (22)

- Avenida Brasil – 235 vagas



- Sábado (28)

- Araruama – 90 vagas

- Bangu – 200 vagas

- Barra do Piraí – 75 vagas

- Cabo Frio – 90 vagas

- Nova Iguaçu – 241 vagas

- Petrópolis – 255 vagas



- Domingo (1)



- Araruama – 90 vagas

- Cabo Frio – 85 vagas