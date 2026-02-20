Ação do INSS tem como objetivo diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médicaDivulgação
A ação tem como objetivo ampliar a oferta de vagas e diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica.
Neste sábado, serão oferecidas 525 vagas nas agências Avenida Brasil, Engenheiro Trindade e Paraíso (São Gonçalo). No domingo, a APS Avenida Brasil oferece 235 vagas.
No dia 28, serão disponibilizadas 951 vagas nas unidades de Araruama, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Nova Iguaçu e Petrópolis. Já no dia 1º de março, as agências de Araruama e Cabo Frio terão mais 175 vagas.
Como participar
Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135.
- Número detalhado de vagas
Sábado (21)
- Engenheiro Trindade – 300 vagas
- Paraíso (São Gonçalo) – 225 vagas
Domingo (22)
- Sábado (28)
- Bangu – 200 vagas
- Barra do Piraí – 75 vagas
- Cabo Frio – 90 vagas
- Nova Iguaçu – 241 vagas
- Petrópolis – 255 vagas
- Domingo (1)
- Cabo Frio – 85 vagas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.