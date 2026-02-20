Ação do INSS tem como objetivo diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médicaDivulgação

Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar 2.116 atendimentos em mutirões de perícia médica no estado Rio de Janeiro neste sábado (21) e domingo (22). Também serão realizados nos dias e 28 de fevereiro e 1º de março.
As Agências da Previdência Social (APS) de Araruama, Avenida Brasil, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Engenheiro Trindade, Nova Iguaçu, Paraíso (São Gonçalo) e Petrópolis receberão atendimentos extras para avaliação médica.

A ação tem como objetivo ampliar a oferta de vagas e diminuir o tempo de espera para quem aguarda avaliação médica.

Neste sábado, serão oferecidas 525 vagas nas agências Avenida Brasil, Engenheiro Trindade e Paraíso (São Gonçalo). No domingo, a APS Avenida Brasil oferece 235 vagas.

No dia 28, serão disponibilizadas 951 vagas nas unidades de Araruama, Bangu, Barra do Piraí, Cabo Frio, Nova Iguaçu e Petrópolis. Já no dia 1º de março, as agências de Araruama e Cabo Frio terão mais 175 vagas.

Como participar

Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela Central 135.

- Número detalhado de vagas

Sábado (21)
- Avenida Brasil – 230 vagas
- Engenheiro Trindade – 300 vagas
- Paraíso (São Gonçalo) – 225 vagas

Domingo (22)
- Avenida Brasil – 235 vagas

- Sábado (28)
- Araruama – 90 vagas
- Bangu – 200 vagas
- Barra do Piraí – 75 vagas
- Cabo Frio – 90 vagas
- Nova Iguaçu – 241 vagas
- Petrópolis – 255 vagas

- Domingo (1)
- Araruama – 90 vagas
- Cabo Frio – 85 vagas