Rui Costa é um dos críticos da privatização da BR DistribuidoraMarcelo Camargo/Agência Brasil
Rui Costa reconhece possibilidade de volta de estatal no setor de distribuição de combustíveis
Petrobras está impedida de entrar no setor até 2029
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