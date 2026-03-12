Pelo segundo mês seguido, o varejo fluminense tem desempenho superior à media nacional - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Pelo segundo mês seguido, o varejo fluminense tem desempenho superior à media nacionalReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/03/2026 15:41

As vendas no varejo do Estado do Rio de Janeiro cresceram 3,5% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O desempenho foi superior ao registrado no país, que ficou em 2,8%. Já na passagem de dezembro para janeiro, o comércio fluminense apresentou alta de 1,1%, também acima da média nacional, de 0,4%. Os resultados constam na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, quatro das oito atividades do varejo nacional registraram alta no volume de vendas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026: artigos farmacêuticos e de perfumaria; tecidos, vestuário e calçados; outros artigos de uso pessoal; e o setor de hiper e supermercados. Já o segmento de móveis e eletrodomésticos apresentou estabilidade, enquanto três setores recuaram: equipamentos de informática, livraria e papelaria, e combustíveis e lubrificantes.

