Pelo segundo mês seguido, o varejo fluminense tem desempenho superior à media nacionalReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Vendas no varejo fluminense crescem 3,5% em janeiro
Desempenho superou a média nacional, que foi de 2,8%
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