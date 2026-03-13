Refis RJ permite que débitos de ICMS sejam quitados em até 90 mesesMarcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Estado já renegociou mais de R$ 1,1 bilhão em débitos de ICMS por meio do Refis RJ
Prazo de adesão ao programa termina no dia 8 de abril
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