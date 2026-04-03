Petrobras nega defasagem nos preços e reforça sua política de reajustesFernando Frazão/Agência Brasil
Combustíveis: Petrobras nega defasagem nos preços e reforça sua política de reajustes
Manifestação foi feita em resposta a um ofício da CVM, que questionou a companhia após notícias apontarem interferência
Combustíveis: Petrobras nega defasagem nos preços e reforça sua política de reajustes
Manifestação foi feita em resposta a um ofício da CVM, que questionou a companhia após notícias apontarem interferência
Ministério da Saúde abre inscrições para mais de 1,5 mil vagas no programa Mais Médicos
Oportunidades são para atuação em áreas prioritárias do SUS, como equipes da Família, Distritos Sanitários Especiais Indígenas e Consultório na Rua
Rede de supermercados abre 20 vagas de emprego para pessoas com deficiência
Em cada ponto de atendimento serão distribuídas 35 senhas
Pela primeira vez, Rio de Janeiro ultrapassa 10 mil novos negócios em um único mês
Estado soma quase 27 mil empresas registradas no primeiro trimestre
Caixa disponibiliza Saque-Calamidade para moradores de Angra dos Reis e Cardoso Moreira
Solicitações podem ser feitas pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecimento a uma agência
Rio de Janeiro e Rondônia não vão reduzir ICMS sobre combustível
Informação é do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.