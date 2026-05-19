Sebrae orienta o pequeno empreendedor sobre como reorganizar a vida financeira da empresa - Divulgação

Sebrae orienta o pequeno empreendedor sobre como reorganizar a vida financeira da empresaDivulgação

Publicado 19/05/2026 15:07

Os pequenos negócios interessados em renegociar dívidas por meio do novo Desenrola Brasil (Desenrola 2.0) podem contar com o apoio do Sebrae para dar o primeiro passo com segurança. Para isso, o Sebrae lançou uma nova página em seu portal com informações essenciais para os empreendedores entenderem como funciona o programa do governo federal e os critérios para participar.

O presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, diz que a instituição está disponível para ajudar empreendedores que estejam inadimplentes e que precisam reorganizar a vida financeira. “O Sebrae defende historicamente que o crédito assistido é o jeito certo ofertar o crédito para os empreendedores. Isso é fundamental para a renegociação, afinal o Sebrae quer auxiliar o empreendedor no desafio da busca pelo crédito que atenda as suas necessidades”, afirma, convidando os empreendedores a acessarem a nova página disponibilizada no portal da instituição.

O prazo para procurar as instituições financeiras e solicitar a renegociação termina em 90 dias, contados a partir do lançamento oficial do programa, em 4 de maio de 2026.

De acordo com Valdir Oliveira, gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, o momento atual da economia favorece a renegociação de dívidas. “O momento da economia favorece uma renegociação, afinal estamos com uma queda da Selic, que influenciará na redução das taxas de juros no Brasil. O Programa traz novidades importantes como alongamento das dúvidas e desburocratização na concessão, com os bancos podendo negociar direto com os empreendedores”, explica.

Na nova página do Portal Sebrae é possível encontrar as principais informações sobre o Desenrola Empresas, que é a categoria do Novo Desenrola Brasil voltado para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) que querem aliviar a pressão financeira de dívidas feitas até 31 de janeiro deste ano, tanto para pessoas jurídicas adimplentes ou inadimplentes.

Entre as principais informações apresentadas estão os novos prazos de carências e pagamentos dos financiamentos realizados pelas linhas de crédito ProCred, exclusivo para MEs e o Pronampe, para MEs e EPPs. O Novo Desenrola traz mudanças com mais prazo para pagamentos, carência ampliada, entre outras vantagens.

Além disso, o empreendedor consegue acessar gratuitamente, na nova página, a planejadora do Sebrae para ajudar a calcular a capacidade de pagamento da empresa e definir as próximas etapas de renegociação.