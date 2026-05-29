Celina Leão afirmou que a instituição financeira trará um balanço positivo a partir do dinheiro e das operações de caixa - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Celina Leão afirmou que a instituição financeira trará um balanço positivo a partir do dinheiro e das operações de caixaFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 29/05/2026 14:39 | Atualizado 29/05/2026 18:25

A governadora do Distrito Federal (DF) Celina Leão afirmou nesta sexta-feira (29) que o acordo firmado entre a União e o governo local afasta qualquer possibilidade de intervenção federal ou punição mais grave envolvendo o Banco de Brasília (BRB). O acerto prevê um empréstimo de até R$ 6,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para cobrir o prejuízo deixado por outra instituição financeira, sendo considerado suficiente para resolver o problema.

A chefe do Executivo local apontou que o acerto é mais um passo em relação ao banco e antecede duas operações que buscavam solucionar a falta de recursos imediatos na empresa. Uma delas envolve a venda de bens da marca privada e a outra trata do reempacotamento de dívidas para investidores. O problema de capital só se resolve com o pacto do empréstimo pelo DF, declarou a mandatária em entrevista à emissora CNN Brasil, ressaltando que houve uma conversa institucional profunda entre o DF e a gestão federal.

A governadora afirmou que a instituição financeira trará um balanço positivo a partir do dinheiro e das operações de caixa, embora tenha dito que não houve tempo hábil para identificar possíveis fraudes nos bens comprados pela marca: "O BRB sai de crise grave, mas se consolida novamente. Tenho certeza que vai sair muito grande, porque é banco que tem responsabilidade social aqui no DF e que interfere em todos os setores da economia", acrescentou.

Segundo as explicações da mandatária, o financiamento tem dois anos de carência e 15 anos para ser pago pelo próprio banco, usando recursos que antes eram contabilizados como lucro da empresa: "Quem vai pagar a conta é o próprio BRB, que é um banco sólido e tem operação fundada no DF com mais de 3 mil servidores públicos, então o próprio BRB, com o compliance que estamos colocando, vai pagar o DF", afirmou.

A governadora mencionou ainda que existe a expectativa de uma devolução de até R$ 60 bilhões aos cofres locais e que torce por esse resultado. Sobre as investigações envolvendo a marca parceira, a chefe do Executivo local declarou que a situação vai ficar esclarecida se as autoridades seguirem o caminho do dinheiro. Ela enfatizou que a missão do DF é recuperar a instituição de Brasília e que cada responsável terá de assumir as consequências de seus atos individualmente.