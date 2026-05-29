No Tesouro Direto, não haverá negociação nem confirmação de investimentos Marcello Casal Jr/Agência Brasil
B3 informa que não haverá negociações em 4 de junho nos mercados de renda variável
Atividades voltam a funcionar na sexta-feira pós feriado
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