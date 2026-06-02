Ricardo Alban afirmou que Brasil e Estados Unidos devem buscar 'soluções equilibradas' - Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Ricardo Alban afirmou que Brasil e Estados Unidos devem buscar 'soluções equilibradas'Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 02/06/2026 13:45

Brasília - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirma, por meio de nota, que a possibilidade de imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos pode prejudicar o setor e o próprio mercado americano, com impacto negativo em cadeias produtivas. "A relação econômica entre Brasil e Estados Unidos é estratégica, sólida e construída ao longo de décadas. A eventual adoção de tarifas adicionais vai prejudicar a indústria brasileira e o mercado norte-americano", disse o presidente da CNI, Ricardo Alban, na nota.

A entidade reforçou a importância de "diálogo e cooperação" entre os países na busca de "soluções equilibradas." O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs as tarifas adicionais nesta terça-feira, como resultado de uma investigação sobre supostas práticas desleais do Brasil.

O USTR deve promover uma audiência pública sobre o assunto no dia 6 de julho. "A CNI seguirá acompanhando o tema e atuando junto às autoridades e ao setor produtivo dos dois países para defender soluções que preservem e fortaleçam a parceria econômica bilateral", diz a nota.

Fiemg

Também por meio de nota, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) diz acompanhar com preocupação a proposta de novas tarifas americanas, que reduziria a competitividade dos produtos brasileiros e poderia aumentar a incerteza e afetar investimentos no setor.

"A Fiemg defende que o governo brasileiro mantenha atuação firme, técnica e diplomática junto às autoridades norte-americanas, com o objetivo de evitar a entrada em vigor da tarifa, ampliar a lista de produtos isentos e preservar a competitividade das empresas brasileiras no mercado dos Estados Unidos", diz a entidade.