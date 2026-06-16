Iluminação adequada em lojas é capaz de influenciar o cliente, valorizar produtos, reforçar marcas e aumentar as vendas - Divulgação/SindilojasRio

Iluminação adequada em lojas é capaz de influenciar o cliente, valorizar produtos, reforçar marcas e aumentar as vendasDivulgação/SindilojasRio

Publicado 16/06/2026 17:09 | Atualizado 16/06/2026 22:29

A iluminação é capaz de influenciar o comportamento do consumidor, valorizar produtos, reforçar a identidade de uma marca e até aumentar as vendas.



Para mostrar como esses fatores podem ser aplicados na prática pelos negócios, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) promovem, nesta quinta-feira, dia 18 de junho, às 10h, a palestra gratuita “Iluminação para lojas”, ministrada pelo especialista Daniel Feldman, da Alloy Iluminação.



O encontro será realizado no auditório do SindilojasRio (Rua da Quitanda, n° 3/ 10° andar, Centro). Voltada para empresários, gestores e profissionais do varejo, arquitetos, designers de interiores, projetistas e todos os interessados em compreender o papel estratégico da iluminação nos ambientes comerciais, a palestra é uma excelente oportunidade de atualização.



Durante a apresentação, serão abordados temas como ambientação de lojas, valorização de produtos, identidade visual das marcas, conforto dos clientes e técnicas de iluminação capazes de tornar os espaços mais atrativos e competitivos.



Segundo Daniel Feldman, um projeto bem planejado vai muito além da estética. “Uma iluminação adequada destaca produtos, cria ambientes acolhedores e orienta o fluxo dos consumidores dentro do espaço, contribuindo diretamente para a experiência de compra e para o fortalecimento da marca”, afirma.



Entre os benefícios da iluminação estratégica no varejo estão a melhoria da experiência do cliente, o destaque de vitrines, lançamentos e promoções, o aumento do tempo de permanência dos consumidores nas lojas e o fortalecimento do posicionamento das marcas. Em contrapartida, uma iluminação inadequada pode comprometer a percepção dos produtos, gerar desconforto visual e prejudicar a imagem do estabelecimento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link

As vagas são limitadas.

Mais informações: (21) 98552-1822