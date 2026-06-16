O prêmio da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio - Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteioAgência Brasil

Publicado 16/06/2026 21:41

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.019 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados são: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56



24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.950,91 cada

1.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.133,87 cada



Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.