Mecanismo de Devolução Especial 2.0 do Pix do Banco Central está em desenvolvimento desde 11 de maio de 2026 - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Mecanismo de Devolução Especial 2.0 do Pix do Banco Central está em desenvolvimento desde 11 de maio de 2026Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 10/08/2026 19:55

O Banco Central esclareceu, em nota enviada nesta tarde, que trabalha em avanços para o aprimoramento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) de valores do Pix. O MED é um mecanismo oficial utilizado para recuperar valores enviados em situações de fraude, golpe ou crime , embora não seja garantida a devolução. A partir de 1º de setembro, o prazo para contestar uma devolução realizada pelo MED passará de 30 para 80 dias.