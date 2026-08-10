Mecanismo de Devolução Especial 2.0 do Pix do Banco Central está em desenvolvimento desde 11 de maio de 2026Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
"Desde 11 de maio de 2026, já está em produção o MED 2.0, que é o mecanismo que permite esse 'rastreamento em camadas'" e o sistema deve entrar em vigor em 26 de outubro de 2026.
"O que estamos fazendo, a partir de 26 de outubro de 2026, é identificar, no encaminhamento da notificação de infração ao participante que detém a conta do potencial fraudador, a informação de qual camada se refere a notificação", esclarece o BC.
"Essa informação é importante para a análise do participante sobre a transação ser suspeita de fraude ou não. O ajuste não tem qualquer efeito para os usuários do Pix", conclui a instituição.
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