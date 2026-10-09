Pedro Guimarães (ao microfone), diretor-presidente da Apresenta - Luiz Teixeira/Divulgação

Pedro Guimarães (ao microfone), diretor-presidente da ApresentaLuiz Teixeira/Divulgação

Publicado 09/10/2026 22:52

Quais são os impactos da reforma tributária no setor de entretenimento e eventos? Um painel debaterá o tema no Apresenta Summit 2026, que acontece no dia 29. A informação foi anunciada nesta sexta-feira (9) aos filiados da Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins (Apresenta), no encontro da entidade.

A nova ordenação fiscal impacta toda a cadeia produtivo do setor. No painel, serão analisados os avanços conquistados, os desafios e o papel da legislação que trata dos incentivos para as empresas de entretenimento e eventos.

A reforma tributária é um dos temas de maior impacto para a cadeia produtiva do setor de entretenimento e eventos. O painel vai avaliar o que já foi conquistado, os desafios que permanecem e o papel das leis de incentivo na sustentação do segmento.

“A reforma tributária vai definir as condições em que o nosso setor vai operar nos próximos anos. Queremos que o Summit seja o espaço para o mercado olhar para as conquistas, entender os desafios que ainda existem e construir, junto com o poder público, um caminho que preserve a competitividade e as leis de incentivo”, destacou Pedro Guimarães, diretor-presidente da Apresenta, durante o 37º Encontro da Rede Apresenta (ERA).

O encontro contou as participações da diretora comercial do Sofitel Ipanema, Carolina Stolf; do diretor de Estratégia da Dream Factory, Rômulo Carminate,e da diretora de Marketing da Rock World, Ana Deccache.



Serviço

Apresenta Summit 2026

Data: 29 de outubro

Início: 9h

Local: Hotel Fairmont, na Avenida Atlântica, 4240, Copacabana.