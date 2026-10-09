Pedro Guimarães (ao microfone), diretor-presidente da ApresentaLuiz Teixeira/Divulgação
Data: 29 de outubro
Início: 9h
Local: Hotel Fairmont, na Avenida Atlântica, 4240, Copacabana.
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Pedro Guimarães (ao microfone), diretor-presidente da ApresentaLuiz Teixeira/Divulgação
Setor de eventos discutirá a reforma tributária no Apresenta Summit
Encontro acontecerá no dia 29, no Hotel Fairmont, em Copacabana
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