Rendimento acumulado de janeiro a setembro é de R$ 57,257 bilhões, segundo o Banco Central - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Rendimento acumulado de janeiro a setembro é de R$ 57,257 bilhões, segundo o Banco CentralMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 09/10/2026 10:07

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 9,350 bilhões em setembro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 9. Os depósitos somaram R$ 338,993 bilhões, e as retiradas, R$ 348,343 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,526 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,013 trilhões.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 66,432 bilhões, com R$ 3,204 trilhões em depósitos e R$ 3,270 trilhões em retiradas. O rendimento em 2026, de janeiro a setembro, é de R$ 57,257 bilhões.

Retiradas de julho

As retiradas da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 7,15 bilhões em julho deste ano, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Banco Central. No mês, foram aplicados R$ 370,76 bilhões, enquanto os saques somaram R$ 377,92 bilhões. Na comparação com junho deste ano, tanto os depósitos quanto as retiradas recuaram em julho.



Em junho, os brasileiros depositaram R$ 378,06 bilhões na poupança e retirado R$ 378,3 bilhões, o que resultou em saída líquida de pouco mais de 237,5 milhões.



Em julho, os depósitos caíram R$ 7,3 bilhões, redução de 1,9%, enquanto os saques diminuíram R$ 380 milhões, ou 0,1%.



O resultado de julho também representa piora em relação ao mesmo mês do ano passado.



Em julho de 2025, os depósitos haviam alcançado R$ 363,57 bilhões e as retiradas, R$ 369,82 bilhões, gerando retirada líquida de R$ 6,25 bilhões.



Na comparação anual, os aportes cresceram R$ 7,19 bilhões, alta de 2%, mas os saques avançaram em ritmo maior, com aumento de R$ 8,1 bilhões, o equivalente a 2,2%.



Apesar da retirada líquida registrada em julho, o volume total mantido na poupança seguiu praticamente estável em relação a junho deste ano, em R$ 1,02 trilhão.



Em relação a julho de 2025, quando o saldo era de R$ 1,01 trilhão, houve ligeira elevação do estoque de recursos aplicados.

* Com informações do Estadão Conteúdo e da Agência Brasil