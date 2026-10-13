Bancos concentram a maior parte dos valores esquecidos - Freepik

Bancos concentram a maior parte dos valores esquecidosFreepik

Publicado 13/10/2026 17:22





Do total disponível, R$ 4,31 bilhões pertencem a 23,94 milhões de pessoas físicas. Outros R$ 1,48 bilhão são destinados a 2,36 milhões de empresas.



O montante representa uma alta de 2,6% em relação aos R$ 5,65 bilhões registrados no mês anterior, indicando uma retomada do crescimento dos recursos disponíveis para resgate após a redução provocada pela transferência de parte do dinheiro para o programa de renegociação de dívidas do governo federal.



Onde está o dinheiro? O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira (13) que ainda há R$ 5,79 bilhões em dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras . Os valores, contabilizados até agosto de 2026, podem ser consultados por pessoas físicas, incluindo falecidos, e empresas por meio do Sistema Valores a Receber (SVR).Do total disponível, R$ 4,31 bilhões pertencem a 23,94 milhões de pessoas físicas. Outros R$ 1,48 bilhão são destinados a 2,36 milhões de empresas.O montante representa uma alta de 2,6% em relação aos R$ 5,65 bilhões registrados no mês anterior, indicando uma retomada do crescimento dos recursos disponíveis para resgate após a redução provocada pela transferência de parte do dinheiro para o programa de renegociação de dívidas do governo federal.

Os recursos estão distribuídos entre diferentes tipos de instituições financeiras. Os bancos concentram a maior parcela do montante disponível.



Confira a distribuição:



- Bancos: R$ 2,46 bilhões, o equivalente a 42,4% do total;

- Administradoras de consórcios: R$ 1,97 bilhão;

- Cooperativas de crédito: R$ 805,6 milhões;

- Instituições de pagamento: R$ 369,6 milhões;

- Financeiras: R$ 121 milhões;

- Corretoras e distribuidoras: R$ 68 milhões;

- Outras instituições: R$ 5 milhões.

A maior parte dos beneficiários tem direito a quantias pequenas. Segundo os dados divulgados:



-69,4% dos valores a receber são de até R$ 10;

-18,95% estão na faixa entre R$ 10,01 e R$ 100;

-9,39% variam de R$ 100,01 a R$ 1 mil;

-2,21% dos beneficiários têm valores superiores a R$ 1 mil para resgatar.

Como consultar valores





Para consultar, é necessário informar o CPF e a data de nascimento, no caso de pessoas físicas, ou os dados da empresa, conforme solicitado pelo sistema.



Para solicitar o resgate, o interessado deve seguir as orientações apresentadas na plataforma. Quando a devolução por Pix estiver disponível, o valor poderá ser transferido em até 12 dias úteis, segundo as instruções do serviço.



Confira as etapas: A consulta deve ser feita exclusivamente pelo Sistema Valores a Receber , do Banco Central. O procedimento permite verificar se há dinheiro disponível e identificar a instituição responsável pela devolução.Para consultar, é necessário informar o CPF e a data de nascimento, no caso de pessoas físicas, ou os dados da empresa, conforme solicitado pelo sistema.Para solicitar o resgate, o interessado deve seguir as orientações apresentadas na plataforma. Quando a devolução por Pix estiver disponível, o valor poderá ser transferido em até 12 dias úteis, segundo as instruções do serviço.Confira as etapas:

-Acesse o site oficial do Sistema Valores a Receber;

- Faça a consulta dos valores disponíveis;

- Entre no sistema com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro, quando solicitado para o resgate;

- Leia e aceite o termo de responsabilidade;

- Confira o valor e a instituição responsável pelo pagamento;

- Selecione a opção de resgate disponível e siga as instruções.

Quem não possui chave Pix deverá entrar em contato com a instituição financeira indicada pelo sistema para combinar outra forma de recebimento.



No caso de valores pertencentes a pessoas falecidas, a consulta e a solicitação devem ser feitas por herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais, conforme as exigências do sistema e da instituição financeira.



De onde vêm os valores?



O chamado dinheiro esquecido corresponde a recursos que pertencem a clientes, mas permaneceram em instituições financeiras sem resgate. Entre as principais situações estão:



- Contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível;

- Tarifas ou parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente;

- Recursos de grupos de consórcio encerrados;

- Valores de contas de pagamento pré-pagas ou pós-pagas encerradas;

- Cotas de capital e sobras líquidas de cooperativas de crédito;

- Saldos remanescentes em contas encerradas de corretoras e distribuidoras.

O sistema reúne informações fornecidas pelas instituições participantes e permite que os titulares verifiquem a existência de recursos a receber.



Atenção aos golpes

O Banco Central alerta que o serviço é gratuito e que não é necessário pagar intermediários para consultar ou recuperar os valores. Para evitar fraudes, é importante observar algumas recomendações:



- Utilize somente o endereço oficial do Banco Central;

- Não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens;

- Não compartilhe senhas ou códigos de acesso;

- Desconfie de cobranças antecipadas para liberar o dinheiro;

- O Banco Central não envia links nem entra em contato para solicitar dados pessoais ou confirmar informações sobre valores a receber.



A consulta pelo sistema oficial é a forma indicada para verificar a existência de recursos e conhecer os procedimentos para solicitar a devolução.



Recursos para o Desenrola

Em maio, o governo anunciou o uso de recursos esquecidos em instituições financeiras para viabilizar o Desenrola 2.0, programa voltado à renegociação de dívidas.



No fim daquele mês, cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos para o Fundo de Garantia de Operações (FGO), mecanismo que oferece garantias às instituições financeiras em operações de crédito.



Na prática, o fundo pode cobrir parte das perdas dos bancos em caso de inadimplência dos tomadores de empréstimos.



Segundo o governo, 10% do saldo transferido ficariam segregados para atender a eventuais pedidos de resgate dos titulares dos recursos.



A operação passou a ser investigada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que apura o uso de recursos em programas federais fora do Orçamento da União.



A preocupação envolve o fato de que valores movimentados fora do orçamento não ficam submetidos aos mesmos limites fiscais aplicáveis às despesas públicas. A inclusão formal desses gastos poderia exigir o bloqueio de outras despesas discricionárias do governo.