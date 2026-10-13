O Brasil tem 17,6 milhões de microempreendedores individuais cadastradosMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, as medidas alcançam uma categoria que soma 17,6 milhões de inscritos no país, segundo dados divulgados pelo governo. Desse total, 7,8 milhões são mulheres.
As ações, porém, estão em etapas diferentes. Algumas precisam de aprovação do Congresso Nacional. Outras ainda dependem de regulamentação ou da definição dos critérios de atendimento.
Proposta prevê perdão de R$ 12,6 bilhões
Segundo a equipe econômica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) considera grande parte desses valores de difícil recuperação. A medida busca retirar pendências fiscais e cobranças judiciais, além de facilitar a obtenção de certidões negativas.
A iniciativa só poderá entrar em vigor após a aprovação da proposta pelo Congresso.
Desenrola mira débitos com bancos
A proposta prevê a compra de carteiras de crédito das instituições financeiras. Para participar, os bancos terão de oferecer descontos mínimos de 90%. As ofertas com abatimentos maiores terão prioridade.
A negociação inicial ocorrerá entre o governo e os bancos. Ainda não foram detalhados os procedimentos para que os empreendedores consultem ou regularizem seus débitos.
PixMEI prevê recursos para investimentos
Entre os exemplos citados pelo governo estão a compra de equipamentos, a modernização de estabelecimentos e a aquisição de veículos para entregas.
O programa ainda está em fase de estruturação. Não há calendário de pagamentos, número definido de beneficiários nem critérios de seleção divulgados. A proposta também prevê assistência técnica, com participação de parceiros como o Sebrae.
Teto de faturamento pode subir
O texto também permite a contratação de um segundo funcionário. As mudanças dependem de aprovação dos parlamentares.
A ampliação busca dar mais espaço para o crescimento dos negócios sem obrigar o empreendedor a deixar a categoria ao ultrapassar o limite atual.
Decreto trata de notas fiscais
A medida também contempla os nanoempreendedores, grupo com faturamento de até metade do teto anual do MEI. Para eles, a proposta prevê dispensa da abertura de CNPJ e da emissão de notas fiscais nas vendas a pessoas físicas.
Segundo o governo, a iniciativa pretende reduzir exigências burocráticas durante a implementação da Reforma Tributária.
O Prospera MEI reúne ações de regularização fiscal, renegociação financeira e estímulo aos investimentos. O alcance das medidas dependerá da aprovação dos projetos legislativos e da implementação das iniciativas que ainda estão em preparação.
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