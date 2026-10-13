Adesão ao Simples Nacional termina nesta quinta-feira, 15 de outubroAgência Brasil/Arquivo
O alerta é do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que recomenda aos empresários avaliar as alternativas com apoio de profissionais de contabilidade. As decisões podem influenciar custos, formação de preços e competitividade, especialmente em negócios de menor porte.
Uma das mudanças previstas permite que empresas optantes pelo Simples Nacional escolham recolher o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) pelo regime regular, fora do sistema unificado. A opção pode ter reflexos no aproveitamento de créditos tributários e nas relações comerciais com fornecedores e clientes.
Para o presidente do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, a escolha deve considerar as características de cada empresa.
“Micro e pequenos varejistas precisam se planejar diante de mudanças que podem influenciar preços, custos e competitividade. Não se trata apenas de cumprir um prazo, mas de fazer uma escolha que pode ter reflexos importantes nos resultados da empresa. Cada negócio tem suas particularidades, e o que é vantajoso para um pode não ser para outro”, afirma.
O dirigente orienta os lojistas a conversar com seus contadores, analisar as operações e identificar a alternativa mais adequada à realidade financeira do negócio.
Os pedidos de ingresso ou retorno ao Simples Nacional, quando aprovados, terão efeito a partir de 1º de janeiro de 2027. Para as empresas que já fazem parte do regime, a opção pelo recolhimento regular do IBS e da CBS deve ser formalizada até 30 de outubro para valer no primeiro semestre do próximo ano.
Quem não fizer essa escolha continuará recolhendo os dois tributos dentro do Simples Nacional durante os seis primeiros meses de 2027.
O calendário também prevê a possibilidade de cancelar opções realizadas entre 3 de novembro e 20 de dezembro de 2026. Uma nova oportunidade para escolher o modelo de recolhimento do IBS e da CBS está prevista para março de 2027, com efeitos a partir de julho.
O SindilojasRio recomenda que os empresários verifiquem se existem débitos fiscais ou irregularidades cadastrais que possam impedir a adesão ao regime. As mudanças no calendário não se aplicam aos microempreendedores individuais (MEIs), cujo período para solicitar a opção pelo Simei continua previsto para janeiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.