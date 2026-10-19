Americanas entrou em recuperação judicial em janeiro de 2023Reprodução
Justiça decreta encerramento da recuperação judicial da Americanas
Em janeiro de 2023, a varejista tinha dívidas que somavam R$ 43 bilhões
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Rio começa a semana com mais de 7 mil oportunidades de empregos
Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis
Pagamentos do Bolsa Família de outubro começam nesta segunda-feira
Beneficiários com NIS de final 1 são os primeiros a receber; para mitigar efeitos do El Niño, calendário será unificado a partir desta quarta
IPTU: como a Prefeitura do Rio calcula o imposto?
Cobrança do tributo é baseada no valor venal, que observa diversos critérios, além da metragem, para estipular preço dos imóveis
Minerais críticos e estratégicos empregam 129 mil pessoas no Brasil
As unidades da federação que mais empregam são Minas Gerais, Pará e Bahia
Polo Educacional Sesc abre inscrições para o ano letivo de 2027
Ao todo, serão oferecidas 252 vagas, contemplando Ensino Médio Integral e o novo Ensino Médio Técnico Articulado Sesc-Senac
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