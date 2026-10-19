Vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade e estão em diversas regiões do estado - Bruno Peres / Agência Brasil

Vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade e estão em diversas regiões do estadoBruno Peres / Agência Brasil

Publicado 19/10/2026 18:30

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 7.220 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE





O setor de teleatendimento concentra um dos maiores volumes da semana, com 600 postos para operador. A lista também oferece 300 vagas para atendente de loja, além de oportunidades para fiscal de loja, com 10 postos, e estoquista, com seis. Essas funções estão entre as opções destinadas a profissionais com experiência anterior.



A ausência de experiência profissional não impede o candidato de encontrar uma vaga. Entre as oportunidades disponíveis para quem ainda não trabalhou na função, são 166 postos para vendedor, 64 para auxiliar de loja, 48 para operador de caixa e 10 para atendente de loja. Outras ocupações também estão disponíveis para quem deseja dar os primeiros passos na vida profissional.



A semana também conta com 500 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Desse total, 150 são para auxiliar de serviços gerais. Há ainda 50 postos para operador de supermercado, 50 para operador de caixa e outros 50 para atendente.



O quadro de oportunidades inclui, ainda, funções como técnico mecânico, profissional de planejamento e controle de engenharia de manutenção e assistente de planejamento, além de outras atividades.



Os candidatos podem consultar as oportunidades e fazer o cadastro no Quem procura trabalho no Rio de Janeiro tem 1.799 oportunidades para consultar nesta semana. O levantamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne vagas para diferentes perfis profissionais, desde quem está tentando ingressar no mercado pela primeira vez até quem já possui experiência e busca uma nova colocação.O setor de teleatendimento concentra um dos maiores volumes da semana, com 600 postos para operador. A lista também oferece 300 vagas para atendente de loja, além de oportunidades para fiscal de loja, com 10 postos, e estoquista, com seis. Essas funções estão entre as opções destinadas a profissionais com experiência anterior.A ausência de experiência profissional não impede o candidato de encontrar uma vaga. Entre as oportunidades disponíveis para quem ainda não trabalhou na função, são 166 postos para vendedor, 64 para auxiliar de loja, 48 para operador de caixa e 10 para atendente de loja. Outras ocupações também estão disponíveis para quem deseja dar os primeiros passos na vida profissional.A semana também conta com 500 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Desse total, 150 são para auxiliar de serviços gerais. Há ainda 50 postos para operador de supermercado, 50 para operador de caixa e outros 50 para atendente.O quadro de oportunidades inclui, ainda, funções como técnico mecânico, profissional de planejamento e controle de engenharia de manutenção e assistente de planejamento, além de outras atividades.Os candidatos podem consultar as oportunidades e fazer o cadastro no portal Oportunidades Cariocas . A lista completa também está disponível no site da SMTE

Setrab





Na Região Metropolitana, há oportunidades com remunerações que chegam a dois ou três salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 4.863), tais como para as funções de gerente de lojas, na Barra da Tijuca, motorista de ônibus, no Centro do Rio, subgerente de loja, em Niterói.



Há, ainda, 141 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a quatro salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 6.484), tal como técnico de hidrografia, cujas funções o escolhido vai exercer embarcado.



Na Região Serrana, todas as 212 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de balconista, oficial de serviços na manutenção de edificações e caixa de supermercado.



Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 56 oportunidades, tais como operador de vendas em lojas, repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza com diferentes níveis de escolaridade e salários.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (40,2%) e Comércio (59,8%). A maioria dos empregadores pedem o Ensino Médio completo (56,0%) e 62,6% vagas oferecem até dois salários mínimos



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site



Mudes A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza esta semana 2.316 oportunidades de emprego formal, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.Na, há oportunidades com remunerações que chegam a dois ou três salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 4.863), tais como para as funções de gerente de lojas, na Barra da Tijuca, motorista de ônibus, no Centro do Rio, subgerente de loja, em Niterói.Há, ainda, 141 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a quatro salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 6.484), tal como técnico de hidrografia, cujas funções o escolhido vai exercer embarcado.Na, todas as 212 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de balconista, oficial de serviços na manutenção de edificações e caixa de supermercado.Já no, a captação de vagas reuniu 56 oportunidades, tais como operador de vendas em lojas, repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza com diferentes níveis de escolaridade e salários.De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (40,2%) e Comércio (59,8%). A maioria dos empregadores pedem o Ensino Médio completo (56,0%) e 62,6% vagas oferecem até dois salários mínimosPara se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (25) e ciências contábeis (8) . Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 13 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 24 vagas. Sendo técnico em administração (8) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



Para se candidatar, basta acessar o site



A Fundação Mudes oferece nesta semana 89 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (25) e ciências contábeis (8) . Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 13 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 24 vagas. Sendo técnico em administração (8) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.Para se candidatar, basta acessar o site www.mudes.org.br

Feira de empregos

Quem está em busca do primeiro emprego, de uma chance para voltar ao mercado de trabalho ou de uma nova colocação terá acesso a 3 mil vagas na 17ª Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste. O evento reunirá empresas e candidatos nesta quarta, 21, e quinta, 22, das 11h às 17h, na UniSãoJosé, em Realengo, com entrada gratuita. Além de consultar as oportunidades, os visitantes poderão entregar currículos e conversar diretamente com recrutadores.



Segundo a organização, 31 empresas e instituições estão confirmadas. Entre elas estão Grupo Cataratas, Camp Mangueira, Zona Oeste Mais, Limppano, Light, Rede D’Or, Sono Show Móveis, Grupo Seres e a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), entre outras.



As oportunidades incluem vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. Nos estandes, os interessados poderão conhecer as funções disponíveis e obter informações sobre os requisitos e as etapas dos processos seletivos. As condições de cada vaga deverão ser consultadas com a empresa responsável pelo recrutamento.



Uma das novidades desta edição será a participação do Exército, que apresentará um projeto voltado à inserção de jovens no mercado de trabalho após o serviço militar. A iniciativa busca facilitar a transição para a vida profissional de recrutas que estão deixando as Forças Armadas e que, muitas vezes, encontram dificuldades para conseguir uma oportunidade de emprego.



O atendimento será realizado das 11h às 17h nos dois dias. A entrega de currículos e o contato com os recrutadores fazem parte das atividades anunciadas para o público, assim como a orientação profissional.

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