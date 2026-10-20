Por causa do El Niño, o governo concentrou o pagamento do Bolsa Família em três dias por mês até dezembro - Divulgação

Por causa do El Niño, o governo concentrou o pagamento do Bolsa Família em três dias por mês até dezembroDivulgação

Publicado 20/10/2026 08:01

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (20) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. Neste mês, 19,3 milhões de família serão atendidas, com o valor médio do benefício em R$ 782,92. Por causa do aumento nos benefícios, o valor da folha de pagamentos subiu de R$ 13 bilhões em setembro para R$ 15 bilhões em outubro.