Cursos, oficinas e palestras fazem parte da programação das Naves do ConhecimentoPatrick Souza/SMCT

Publicado 28/02/2024 11:13

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia abriu inscrições para mais de 3.700 vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo nas Naves do Conhecimento. Os conteúdos disponibilizados nas aulas visam capacitar os alunos para alta demanda por profissionais qualificados em um setor que cresce diariamente. Oficinas, palestras e workshops também fazem parte da programação para o mês de março.



Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Excel, Edição de Vídeo, Programação em Python, Informática Sênior, Informática Kids, Marketing Digital, Social Media: A Profissão do Futuro, Robótica com Arduíno, Canva, Introdução à Cibersegurança, dentre outros.