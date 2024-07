As inscrições para o curso de fotografia e vídeo estão abertas até o dia 26 - Divulgação

Publicado 09/07/2024 17:52

O projeto Favela Hope abriu 100 vagas para as novas turmas do curso gratuito de fotografia e vídeo. Com foco na inclusão social e geração de renda de jovens no mercado de trabalho no campo do audiovisual, a iniciativa será realizada pela primeira vez em uma comunidade da Zona Sul carioca, o Morro da Babilônia, mas moradores de qualquer parte da cidade podem participar.

Proporcionando mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os jovens moradores das comunidades do Rio de Janeiro, o Favela Hope surgiu em 2013 em Vargem Grande, em parceria com a universidade americana BYU (Brigham Young University), a segunda maior instituição privada de ensino superior dos Estados Unidos e, de lá prá cá, já formou mais de 200 jovens. Nos cursos, os alunos vão estudar técnicas de fotografia e edição de imagens em câmeras profissionais e smartphones.

Para se matricular, basta ter mais de 15 anos, sem limite de idade, e comparecer com xerox da identidade e CPF, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na Rua Santo Amaro, 4, no Centro Cultural Jardim da Babilônia, até o dia 26. Os cursos têm dez semanas de duração e, ao final, todos que tiverem pelo menos 70% de presença receberão certificado.

“O mercado de trabalho no audiovisual está crescendo muito em nosso país. A previsão é que o setor tenha este ano o maior crescimento dos últimos anos. Pesquisas mostram que mais de 650 mil empregos são gerados direta ou indiretamente por esse mercado, e capacitar nossos jovens é fundamental para que eles possam crescer profissionalmente. Nos cursos, eles aprenderão a manusear equipamentos profissionais, e também como gerar renda através das imagens captadas pelos próprios celulares”, comenta Marcello Andriotti, um dos idealizadores do projeto.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 21 2236-4129.