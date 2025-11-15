Curso de inteligência artificial terá duração de duas semanasFreepik
Senac RJ oferece 5 mil vagas gratuitas em curso de inteligência artificial
Aulas adotam metodologia 100% prática
Policiais militares terão reajuste de 36% na remuneração extraordinária
Além de corrigir o valor da tabela do RAS, decreto cria novo turno de 24 horas de serviço extra
Governo vai criar 8,6 mil cargos de professores e técnicos em educação
Lula disse que é mais barato criança na escola do que jovem na cadeia
Rede atacadista tem 60 vagas temporárias para as unidades de Macaé, Cabo Frio e Araruama
As inscrições terminam na próxima terça-feira
Prorrogadas as inscrições do Programa Integra Rio 2025
Projetos selecionados receberão patrocínio que vão de R$ 25 mil a R$ 500 mil
Empresa abre inscrições em programa de trainee offshore
Remuneração inicial é de R$ 11 mil
