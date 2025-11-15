Curso de inteligência artificial terá duração de duas semanas - Freepik

Curso de inteligência artificial terá duração de duas semanasFreepik

Publicado 15/11/2025 05:00

O Senac RJ anuncia 5 mil vagas gratuitas em curso de Inteligência Artificial. A ação faz parte do Senac Rio Summit 2025, evento que será realizado em parceria com o Sebrae Rio, entre segunda, 17 e quarta-feira, 19, no ExpoRio, onde serão oferecidas 33 palestras e 12 experiências imersivas trazendo tecnologia, criatividade e visão de futuro de forma simples, prática e inspiradora.

O curso adota a metodologia 100% prática, contextualizada e digital, com aulas remotas ao vivo. Durante as oito horas de formação (cerca de duas semanas), os alunos aprenderão a usar IA na criação de textos e imagens, utilizando ferramentas como ChatGPT e Gemini, com foco em Prompt Engineering — aplicação de práticas de engenharia no desenvolvimento de comandos (prompt). Os exercícios irão simular situações reais para geração de conteúdos, marketing e apresentações.