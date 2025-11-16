Evento será realizado entre os dias 24 e 28 de novembro - Freepik

Evento será realizado entre os dias 24 e 28 de novembroFreepik

Publicado 16/11/2025 07:59

Rio - A Feira Emprega Diversidade & Inclusão oferecerá mais de mil vagas de estágio, trainee e emprego para o Estado do Rio de Janeiro. O evento será realizado entre os dias 24 e 28 de novembro e os interessados podem se inscrever pela internet

Podem se candidatar jovens universitários ou que já concluíram cursos de formação profissional. As vagas serão direcionadas a estudantes e jovens profissionais negros, mulheres, LGBTQIA+, PcDs, indígenas e refugiados. Eles também terão acesso a palestras, oficinas e atividades online voltadas ao crescimento profissional e à preparação para processos seletivos.

Estão confirmadas no evento empresas como CIEE Rio e do Grupo OLX, Autoglass, Catho, Fundação Mudes, Granado, Grupo Amil, Grupo Fleury, InfoJobs, ISMBR – Internacional Serviços Marítimos, Light, Rede Américas Saúde e Royal Palm Hotels & Resorts.

Durante o evento, os participantes poderão interagir em tempo real com profissionais de Recursos Humanos, participar de chats e fóruns de networking, além de ter acesso a mentorias e conteúdos sobre desenvolvimento de competências.

Um dos destaques é o Soft Skills Game, um jogo interativo e inovador de mapeamento de competências, baseado na metodologia Situational Judgment Test (SJT). A feira também oferecerá certificados e premiações aos participantes.

"A iniciativa é organizada pela Vero Solutions, HRTech especializada em soluções de empregabilidade e desenvolvimento de talentos. Com 14 anos de experiência na organização de feiras e eventos virtuais, a Vero Solutions já firmou parcerias com diversas instituições de ensino e mais de 450 empresas, contribuindo para a empregabilidade de mais de 500 mil estudantes em todo o Brasil", aponta a organização do evento.