Das 50 vagas para o curso de Medicina oferecido pela Faculdade Suprema no último vestibular, cinco foram destinadas a estudantes de escolas públicas de Três Rios. Beneficiados com bolsa integral até a formação profissional, os futuros médicos terão um papel fundamental: identificar as necessidades e prestar atendi-

mento de qualidade aos conterrâneos após formados.



A parceria é uma novidade desde a implantação da Faculdade na cidade, em 2018. Este ano, a faculdade ofereceu também um curso de capacitação para agentes comunitários e gerentes das Unidades Básicas de Saúde. O objetivo é qualificar os profissionais da rede de atenção à saúde visando a melhoria da qualidade do sistema.

COMO SE INSCREVER

Para participar do programa é preciso atender alguns requisitos. Pessoas com formação superior não podem se candidatar. É necessário que o candidato faça parte de grupo familiar cuja renda mensal bruta, menos o valor da contribuição previdenciária social obrigatória (INSS) per capita, não exceda o valor de até 1 salário-mínimo e meio; e tenha cursado e concluído o ensino médio em Três Rios em estabelecimento público.