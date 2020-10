Conversas Que Importam Divulgação

No mês do professor, o projeto #ConversasQueImportam, desenvolvido pelo YouTube Brasil em parceria com a Play9, reúne o cientista Atila Iamarino, o advogado, professor e doutor em direito Silvio Almeida, o "Chavoso da USP", Thiago Torres, que é funkeiro e estudante de Ciências Sociais da USP, e a bacharela e mestra em Direito, Winnie Bueno, responsável pela iniciativa conhecida como "Tinder dos livros".



A conversa começa com uma reflexão sobre a origem da palavra 'aluno' e a visão de passividade no processo de aprendizado. Os convidados também discutem as relações entre escola e sociabilidade, pensando a instituição como o primeiro espaço de socialização que uma criança experimenta. E, dessa maneira, a diálogo aborda como o Brasil é assolado por graves problemas ligados à inclusão de estudantes neurodivergentes, questões decorrentes do bullying e preconceitos, tanto em relação à afetividade e gênero quanto a corpos racializados e refugiados: LGBTQIA+fobia e racismo, por exemplo.



Eles também debatem sobre o futuro da educação e os desafios do acesso à informação na internet, além de compartilhar pontos de vista com Professor Noslen e Débora Aladim, professores que participam pontualmente desta edição do projeto.



O vídeo está disponível nesta quarta-feira, no canal do YouTube Brasil e do Silvio Almeida e tem tradução em libras. Esta é a quinta edição do projeto #ConversasQueImportam, desenvolvido pelo YouTube Brasil com a parceria da Play9, estúdio de conteúdo de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme. O projeto promove diálogos embasados em narrativas plurais e diversas ao longo do ano em diferentes formatos e nas redes sociais do YouTube.



Em junho, o projeto fez sua estreia com uma mega live sobre racismo com os criadores Gabi Oliveira, Yuri Marçal e Felipe Neto - o debate venceu a categoria “Falou Tudo” do Prêmio MTV MIAW 2020. A segunda edição, em julho, trouxe Linn da Quebrada, Nátaly Neri e Thelminha Assis para debater sobre a interseccionalidade das lutas LGBTQIA+ e antirracista. A terceira edição sobre povos indígenas e meio ambiente contou com a participação de Ailton Krenak, Cristian Wariu Tseremey'wa, Ana Paula Xongani e Gabriela Prioli. Já a quarta edição apresentou um bate-papo sobre Setembro Amarelo, com Rita Von Hunty, Rennan da Penha, Cintia Aleixo e Lucca Najar.